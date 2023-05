Thank you for attending Primera Conferencia de Música y Adoración.

Resources from this event are available for download. Please click the links below:

Conferencia de Adoración para equipos de Alabanza y banda

MAIKEL ADORACION DE TODO CORAZON

MOISES REDONDO (RECURSOS DE LA ADORACION)

SAMUA CALDERON (LIDERAZGO DE LA ADORACION)

ROB MILLER (AUDIO IMPORTANTES)

ROB MILLER mezclar audio

ROB MILLER masterizacion