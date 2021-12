United through Prayer | Southeast Region Prayer Breakfast

Date: Thursday, January 27, 2022

Time: 9AM-11AM

Location: Parkridge Baptist Church | 5600 Coral Ridge Drive, Coral Springs, Fl. 33076-3118

Special Speaker: Dr. Green Executive Director-Treasurer of Florida Baptist Convention

For more information please contact: Rosa Garcia (305) 537-4061 rgarcia@flbaptist.org or Donatha Norde (305) 537-4060 or dnorde@flbaptist.org

REGISTER HERE

Unidos a través de la Oración | (Se parte del movimiento)

Adoración, Oración , y Avivamiento

Date: Viernes, Enero 28, 2022

Predicación Especial: Dr. Tommy Green, director ejecutivo Florida Baptist Convention

Time: 6 – 7:15 pm compañerismo y camiones de comida

7:30 pm: Unidos en Oración

(Después del programa también estarán abiertos los camiones para más compañerismo y comida.)

(Se darán Tickets de valor de $5 hacia los camiones- 1 por persona que viene al programa- Número de tickets GRATIS limitados en orden de llegada presencial.)

Location: Iglesia Bautista Resurreccion |2323 SW 27th Ave. Miami, Fl. 33145

Para obtener más información o para hacernos saber cuántos provienen de su iglesia, regístrese en línea o llame al Contact Person: Rosa Garcia (305) 537-4061 or rgarcia@flbaptist.org

REGISTER HERE

Ini nan Priyè | Haitian Creole Speakers

Date: Thursday, January 27, 2022

Time: 6pm – 7pm Dinner | 7pm – 8:30pm Prayer

Location: Emmanuel Haitian Baptist Church | 7321 NE 2nd Ave, Miami, Fl. 33138

Special Speaker: Dr. Green Executive Director-Treasurer of Florida Baptist Convention

For more information please contact: Rosa Garcia (305) 537-4061 rgarcia@flbaptist.org or Donatha Norde (305) 537-4060 or dnorde@flbaptist.org

REGISTER HERE