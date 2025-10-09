One Church, Jacksonville Beach, FL
One Church, Jacksonville Beach, is seeking a Part-Time Church Administrative Assistant. The position typically combines administrative and financial responsibilities, ensuring smooth daily operations and accurate financial record-keeping. Reports to Senior Pastor. Hours: 8:30 a.m. – 12:30 p.m. Monday through Thursday (with some flexibility). Compensation: $19.00 per Hour. Please submit resumes to: Bobby Bass, Chairman, Personnel Team, Email: bobbynbass@att.net, Phone: (904) 502-3353