One Church, Jacksonville Beach FL
One Church Jacksonville Beach is seeking a Part-Time Church Administrative Assistant. The position typically combines administrative and financial responsibilities, ensuring smooth daily operations and accurate financial record-keeping. Reports to Senior Pastor. Hours: 8:30 a.m. – 1:00 p.m. Monday through Friday (with some flexibility). Compensation: $17.00 per Hour. Office Phone (904) 249-2314. Point of contact: Bobby Bass, Chairman, Personnel Team, Email: bobbynbass@att.net, Phone: (904) 502-3353