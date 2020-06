Ministry Coaching – Pastoreando durante COVID-19

Pastoreando durante COVID-19 – Join us for a discussion with Pastor Rafael Sánchez, Iglesia Bautista Bethel, Tampa y profesor del instituto Bíblico Eser; Dr. Marino Martínez, Primera Iglesia Bautista Hispana de Talahassee y médico internista; Pastor Guillermo Escalona, Coral Villa Baptist Church y Capellan de cuidado pastoral en el Miami Cancer Institute; Eduardo Leiva, psicólogo/terapista de salud mental y profesor de New Orleans Baptist Theological Seminary; and Emanuel Roque, Ministerios Hispanos, Florida Baptist Convention.