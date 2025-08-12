Iglesias bautistas hispanas se unen en Miami para avanzar el evangelio a través de la unidad y la misión

MIAMI — Casi 500 pastores, líderes y miembros de iglesias bautistas hispanas de toda Florida se reunieron en Elevate Church en Miami Lakes el 2 de agosto para la Confraternidad 2025: Unidos en Cristo para Impactar Nuestro Mundo. Este evento estatal fue un poderoso recordatorio de que, aunque las iglesias pueden diferir en tamaño, idioma y estilo, son una en Cristo, llamadas a cumplir una sola misión: avanzar juntos el evangelio.

El día comenzó con una vibrante adoración en español e inglés, proclamando la libertad que se encuentra en Cristo y la esperanza del evangelio. El pastor Luis Egipciaco, pastor anfitrión de Elevate Church, dio la bienvenida a los asistentes a su iglesia con sincera gratitud y los animó a sentirse como en casa, enfatizando que Elevate existe para servir a otros con amor.

A lo largo del evento, los oradores desafiaron e inspiraron a los asistentes a buscar la unidad, el servicio y la evangelización como expresiones de fidelidad al evangelio. Eloy Rodríguez, pastor de Idlewild Español en Lutz, recordó al grupo que la evangelización no es opcional para el creyente, sino un llamado diario arraigado en la intencionalidad. “La misión de Dios no es solo para viajes especiales”, dijo. “Es un estilo de vida. Y debemos dejar de vivir como si estuviéramos de vacaciones de la Gran Comisión.”

El pastor de habla hispana de Elevate, Héctor Torres, compartió cómo simples actos de compasión de su iglesia transformaron vidas en su comunidad de Miami, incluyendo salvar a una mujer del suicidio. Su desafío fue claro: “¿Qué pasaría si nuestras iglesias hispanas dejaran de trabajar como islas aisladas y comenzaran a servir juntas como un solo cuerpo? ¿Qué podría hacer Dios a través de nosotros?”

Rick Martínez, estratega de misiones asociacionales de la Asociación Bautista de Miami, extendió una invitación a las iglesias de todo el estado para participar en el Serve Tour Miami del 6 al 7 de febrero de 2026, un esfuerzo masivo de alcance comunitario en colaboración con Send Relief y la Junta de Misiones de América del Norte. La iniciativa unirá a iglesias de distintos idiomas y culturas para servir a escuelas con recursos limitados, bendecir a pastores bivocacionales y suplir necesidades tangibles en toda la ciudad, todo para la gloria de Cristo.

Noel Morera, de Northside Baptist Church en Hialeah, compartió un apasionado mensaje sobre la inclusión y el discipulado de la próxima generación, enfatizando la centralidad de la predicación de la Palabra. “Los programas y el entretenimiento son secundarios”, dijo. “Lo que más necesita esta generación es escuchar y conocer la Palabra de Dios.”

El programa también incluyó el conmovedor testimonio de Angélica Bermúdez, voluntaria de verano con Send Relief, quien relató cómo servir en Puerto Rico cambió su vida. “La misión no se trata del lugar”, dijo. “Se trata de cómo vivimos.”

El día concluyó con un llamado colectivo a la oración, en el que los asistentes se tomaron de las manos y alzaron sus voces en unidad, pidiendo a Dios que derribe barreras, levante obreros para la cosecha y dé a conocer Su nombre desde Pensacola hasta Key West… y más allá.

“Unidos en Cristo para impactar nuestro mundo” no fue solo un lema; fue un grito de batalla. Y al salir del encuentro, las iglesias lo hicieron con una visión renovada y un compromiso compartido de vivir ese llamado… juntos.