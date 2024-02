Iglesia Bautista Peters Road, Plantation, FL

La Iglesia Bautista Peters Road de Plantation, Florida, está buscando pastor principal. Los pastores que estén interesados, pueden solicitar los requisitos y la descripción de trabajo a la siguiente dirección electrónica: comitedepulpito@petersroad.org

Iglesia Bautista Peters Road in Plantation, Florida, is seeking a Hispanic Senior Pastor. Those pastors who are interested can request the requirements and job description by sending a message to the following email address: comitedepulpito@petersroad.org.