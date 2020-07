Iglesia Bautista Peniel está buscando un pastor impulsado por Dios para dirigir una pequeña congregación en Ocala FL. Pastor experimentado y bilingüe preferido. Envíe su currículum a Iglesiapenielocalafl@gmail.com

Baptist Church Peniel is looking for a God driven pastor to lead a small congregation in Ocala FL. Experienced and bilingual pastor preferred. Send your resume to Iglesiapenielocalafl@gmail.com

For additional information click here.